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вторник, 13 августа 2019 11:22

Украину накроет сверхмощная магнитная буря

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Украину накроет сверхмощная магнитная буря
Магнитные бури - когда ожидать. Фото: УНИАН.

Украина в начале сентября накроет магнитная буря уровня G1.

Ее пик ожидается 1-го числа, об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Согласно стандартной шкале NOAA (Национальная атмосферная администрация США. - Gazeta.ua), бури 1-го класса способны влиять на энергетические системы.

Чтобы оставаться в тонусе и минимизировать негативное влияние магнитных бурь, специалисты советуют в этот период придерживаться простых советов. Это время лучше провести в покое, избегая стрессовых ситуаций и чрезмерных нагрузок - как физических, так и эмоциональных, передает "УНИАН".

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Следует больше отдыхать, спать и гулять на свежем воздухе. Для улучшения самочувствия рекомендуют не переедать, чтобы не увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Придерживайтесь меню, что состоит из легкой пищи, минимизировав употребление очень жирных, острых и слишком соленых блюд. Стоит отказаться от алкоголя и кофе, вместо этого пить больше воды и успокаивающие чаи.

Из-за мощных смерчей и ливней объявили штормовое предупреждение на Кубани, Россия. Скорость ветра составляла 25 м/с. Более 300 отдыхающих эвакуировали из детского лагеря в городах Славянск-на-Кубани.

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