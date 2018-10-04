Украинско-венгерский конфликт: в Венгрии заявили о переговорах с США

Сийярто обсудит украинско-венгерский конфликт с послом США. Фото: File

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что обсудит украинскую-венгерский конфликт с послом США Дэвидом Корнштейном.

Об этом сообщает портал HVG.hu.

По словам Сийярто, необходимость такого разговора возникла из-за позиции США, которые призвали Будапешт не блокировать сотрудничество Украины и НАТО из-за образовательного закона.

"Мы ожидаем солидарность США", - отметил глава венгерского МИД.

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МИД Украины передаст правительству Венгрии ноту. Документ информирует о том, что венгерский консул, который "раздавал паспорта" в Берегово, должен покинуть Украину.