Украинско-венгерский конфликт: в Венгрии заявили о переговорах с США

 
Ексклюзивы
1/5
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Просмотров: 351
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
Просмотров: 684
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Просмотров: 711
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1422
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 981
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1188
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 585
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 2088
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
3 Просмотров: 12303
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
4 Просмотров: 4833
Фото
Все фото
5
6
8
5
28
Украинские Карпаты засыпало снегом: показали невероятные фото
Украинские Карпаты засыпало снегом: показали невероятные фото
&quot;Правительство требует стать Нобелевскими лауреатами&quot; - как митинговали ученые
"Правительство требует стать Нобелевскими лауреатами" - как митинговали ученые
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Предприниматели из Черкасс открыли в центре кафе правильного питания
Предприниматели из Черкасс открыли в центре кафе правильного питания
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
Видео
Все видео
Ляшко преломил ситуацию по языковому закону - эксперт
Ляшко преломил ситуацию по языковому закону - эксперт
Морские пехотинцы получат новое жилье - Минобороны
Морские пехотинцы получат новое жилье - Минобороны
Показали модернизированные танки ВСУ
Показали модернизированные танки ВСУ
Винник назвал Майдан искусственным
Винник назвал Майдан искусственным
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 315
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1242
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5175
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9576
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 октября 2018
Просмотров: 126
Проминувши Божки
Буває, не одразу вгадуєш, що з тобою робиться. От недавно ми з дочкою добиралися додому з Яготина — машиною. Я попросив шофера поїхати через ...
четверг, 04 октября 2018 21:15

Украинско-венгерский конфликт: в Венгрии заявили о переговорах с США

  Комментировать
Украинско-венгерский конфликт: в Венгрии заявили о переговорах с США
Сийярто обсудит украинско-венгерский конфликт с послом США. Фото: File

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что обсудит украинскую-венгерский конфликт с послом США Дэвидом Корнштейном.

Об этом сообщает портал HVG.hu.

По словам Сийярто, необходимость такого разговора возникла из-за позиции США, которые призвали Будапешт не блокировать сотрудничество Украины и НАТО из-за образовательного закона.

"Мы ожидаем солидарность США", - отметил глава венгерского МИД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Не преступление" - Венгрия заявила о законности выдачи гражданства украинском

МИД Украины передаст правительству Венгрии ноту. Документ информирует о том, что венгерский консул, который "раздавал паспорта" в Берегово, должен покинуть Украину.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинско-венгерский конфликт: в Венгрии заявили о переговорах с США». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
октября

Опубликовали перечень животных Украины, уже вымерших или на грани вымирания

Самое читаемое
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
28
 Просмотров: 90609
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
32
 Просмотров: 67268
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
8
 Просмотров: 49756
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
4
 Просмотров: 46009
&quot;Это какой-то ужас&quot; - Повалий загнобилы поклонники
"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
5
 3 Просмотров: 30748
Общество
Украинские Карпаты засыпало снегом: показали невероятные фото
Украинские Карпаты засыпало снегом: показали невероятные фото
5
 Просмотров: 3771
Закон о языке принят в первом чтении благодаря Ляшко - политолог
Закон о языке принят в первом чтении благодаря Ляшко - политолог 1 Просмотров: 459
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
 Просмотров: 684
Задержали военкома, который требовал взятку с призывника
Задержали военкома, который требовал взятку с призывника Просмотров: 477
Боевики повысили активность, есть раненые
Боевики повысили активность, есть раненые Просмотров: 72
Больше всего комментируют
148
У Порошенко назвали мораторий на русскоязычный контент идиотским
15
"Украинцы бы не понимали русского, если бы не большевистская оккупация": Супрун о языковом законопроекте
12
Винник назвал Майдан искусственным
9
В школах отказываются изучать русский язык
4
У Кремля угрожают взорвать авто
Голосов: 26500
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua