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Украинско-турецкое оружие: совместное предприятие уже работает над проектами

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Украинско-турецкое оружие: совместное предприятие уже работает над проектами
Предприятие "Укроборонпрома" и турецкой компании Baykar Defence начало работу. Фото: ua.news

Совместное предприятие "Укроборонпрома" и турецкой компании Baykar Defence уже имеет в работе четыре проекта по производству вооружения и военной техники. Об этом рассказал гендиректор концерна "Укроборонпром" Павел Букин, передает "Укринформ". Как известно, госпредприятие "Укрспецэкспорт", которое заключило соглашение с турецкой стороной, входит в состав "Укроборонпрома".

"Логика сотрудничества следующая. У нас есть какой-то вид вооружения, а у турецкой стороны – много наработок в электронике. Мы берем наш образец, турецкая сторона предоставляет современные электронные системы. И мы создаем новый продукт. У нас в работе уже есть четыре таких проекта", – рассказал Букин.

По его словам, производственные площади будут размещены в Турции, а первые проекты будут реализовываться в сфере создания высокоточного оружия.

"Создавая совместное предприятие, мы видим конкретную перспективу в конкретных кейсах. В первую очередь это противотанковые системы и управляемое вооружение. Это будут новые образцы общего украинского-турецкого производства, у этих продуктов будет большая конкурентная способность", – сказал гендиректор "Укроборонпрома".

Перспектива сотрудничества в этом проекте – обеспечение потребностей Вооруженных сил Украины и Турции, а также экспорт на рынки третьих стран.

"Это предприятие создается именно для совместной разработки новых видов вооружения и военной техники, снабжение их Вооруженным силам Украины и Турции, в первую очередь, и на экспорт. <...> Это вообще первое совместное предприятие "Укроборонпрома" с иностранными партнерами. Это полноценная военная компания с паритетным участием двух сторон", – пояснил Букин.

Напомним, госкомпания "Укрспецэкспорт", входящая в состав" Укроборонпрома", и турецкая Baykar Defence, которая является одним из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. Соглашение об этом было подписано в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию.

Как сообщалось, увеличение заработков Украины на своей военной продукции не за горами. В Турции завершилась Международная выставка военной техники IDEF-2019, в которой приняла участие и наша страна. Результаты работы украинской делегации можно считать вполне успешными. К примеру, госпредприятие "Спецтехноэкспорт" парафировало контракт на поставку в Турцию высокоточных ракет "Конус" разработки киевского КБ "Луч".

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Дата
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