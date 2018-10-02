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вторник, 02 октября 2018 17:30

Украинскому лоукостеру разрешили полеты в страны ЕС

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Украинскому лоукостеру разрешили полеты в страны ЕС
Украинская авиакомпания SkyUp получила разрешение на полеты в Европу

Украинская авиакомпания SkyUp получила разрешение на полеты в Европу.

Об этом говорится в сообщении на официальном Facebook-странице SkyUp Airlines.

"Теперь небо Европы для нас открытое! SkyUp прошла процедуру ТСО. О маршрутах полетов в Европу сообщим в скором времени", - говорится в сообщении.

Процедура TCO (Third Country Operator Licence) дает авиакомпании право летать в 28 стран Европы, входящих в EASA (Европейское агентство безопасности авиации).

Этот сертификат позволяет осуществлять полеты в 4 страны, которые являются членами Европейской ассоциации свободной торговли, - Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.

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Министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал, что только 5-7% украинцев путешествуют самолетами. Чтобы украинцы стали больше пользоваться услугами авиакомпаний, необходимо строить аэропорты и снижать цены на авиаперевозки.

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02
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