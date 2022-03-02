Украинским военным в некоторых регионах удалось оттеснить россиян к границе

Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

На отдельных участках границы украинские военные оттеснили россиян на границу с Россией.

Подробности и фото обещают предоставить позже, рассказали в 93-й отдельной механизированной бригаде Холодный Яр в Facebook.

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"Подразделения 93-й бригады Холодный Яр на отдельных участках оттеснили врага к границе с Россией. Холодноярцы разбили вражеские колонны и забрали у россиян много техники", — говорится в сообщении.

24 лютого о 4:00 ранку Росія напала на Україну. Російські війська атакували державний кордон України з півночі, зі сходу та Криму. Бої та атаки тривають майже на всьому периметрі державного кордону та в багатьох містах. Верховна Рада запровадила на території України воєнний стан. Президент Володимир Зеленський віддав наказ ЗСУ завдавати максимальних втрат російським загарбникам. 1 березня Білорусь вступила у війну проти України. Її техніка незаконно перетнула український державний кордон.