Украинский замок появился на страницах альбома заброшенных зданий мира

В сборнике представили 150 фотографий замечательных, но заброшенных зданий из разных уголков планеты. Фото: Музей-заповедник "Подгорецкий замок"

В фотоальбомы Майкла Керригана "Брошенные дворцы", который вышел в Британии, вошло фото Подгорецкого замка на Львовщине.

В сборнике представили 150 фотографий замечательных, но заброшенных зданий из разных уголков планеты, сообщает Daily Mail.

Здесь есть дворцы, резиденции, гостиницы, имения, сельские дома, и жилье, построенное для строителей подземного тоннеля, даже водяной лифт, которий качал воду на банановые плантации. Все, что их объединяет, - бывшая изысканность или необычная архитектура и плохое состояние сегодня.

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Под фотографией Подгорецкого замка написали текст: "Подгорецкий дворец во Львове был построен в 1630-х для известного польского полководца и королевского советника Станислава Конецпольского - 1591-1646. Разграбленный и поврежден во время Первой мировой войны, он сохранился и использовался как санаторий, но был серьезно поврежден пожаром в 1950-х годах. С момента обретения Украиной независимости принадлежит национальному художественному музею, но у них нет ресурсов для его восстановления ".

В альбоме также есть изображение дворца Саддама Хусейна в Ираке, построенного на руинах Вавилона; дачи Цветок в Сочи, Ружанского дворца в Беларуси, построен в 1780-х, сгорел в 1914 году; особняка Тиоронда в Нью-Йорке, переоборудованного под психиатрическую больницу. Есть в книге заброшенные здания из США, Франции, Испании, Ирландии, Японии, Аргентины и других стран.

В 1997 году Подгорецкий замок передали Львовской галерее искусств. Того же года создан благотворительный фонд возрождение замка во главе с Б. Возницким. В фондах галереи сохранились 85% вещей из замка, которые планируется туда вернуть, а восстановленный дворец превратить в музей интерьеров.