Украинский врач спрогнозировал конец пандемии коронавируса

Летом пандемия закончится. Фото: REUTERS

Пандемия коронавируса может завершиться к лету. А количество летальных случаев начнет снижаться с февраля 2021 года.

Такой прогноз сделал главный врач частного медцентра, доктор медицинских наук, заведующий лабораторией имунореабилитологии Института иммунологии и микробиологии им. Мечникова Андрей Волянский.

"На фоне новогодних праздников обязательно будет снижение активности глобального эпидемического процесса. Несмотря на все мрачные прогнозы. С февраля, я предполагаю активизацию в 10-12,5 тысяч смертей в сутки с постепенным снижением до 7500 до мая. Летом пандемия закончится. Не в связи с вакцинацией, в то время в лучшем случае прививки получат полмиллиарда человек. Потому что 2-3 миллиарда людей на Земле уже получат природный иммунитет", - считает Волянский.

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Он добавил, что дальнейшая волна небольшой интенсивности начнется в октябре, но количество летальных случаев резко уменьшится.

Коронавирус тяжелее переносится в осенне-зимний период. В это время растет количество пациентов с тяжелой формой Covid-19, сообщила ведущая инфекционистка Ольга Голубовская.