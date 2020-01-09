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четверг, 09 января 2020 18:35

Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek

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Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek
Источники говорят, что самолет сбили иранцы. Фото: UAportal

В Пентагоне считают, что самолет МАУ случайно сбили иранцы.

Об этом сообщил представитель Пентагона, высокопоставленный сотрудник американской разведки и сотрудник иракской разведки, пишет Newsweek.

Источники говорят, что самолет сбили созданным в России зенитно-ракетным комплексом Tор-M1.

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Два чиновника Пентагона считают, что инцидент произошел случайно. Противовоздушная оборона Ирана была активной после ракетного обстрела. Он произошел после ликвидации США генерал-майора Касема Сулеймани.

Ранее источники из украинской комиссии сообщили, что не видели на двигателях следов горения.

Украинский пассажирский лайнер разбился близ Тегерана 8 января. Погибли 176 человек – пассажиры и 9 членов экипажа. Среди погибших были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании

Рассматривают 4 основных версии авиакатастрофы, в том числе попадание в лайнер ракеты "Тор".

Украина отправила поисково-спасательную группу украинских специалистов в Тегеран. В неё входят 45 человек. Это представители 12 министерств и ведомств. В частности, эксперты из Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Госавиаслужбы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и МАУ.

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Дата
09
января

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