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суббота, 01 июня 2019 11:09

Украинский режиссер попал в реанимацию

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Украинский режиссер попал в реанимацию
Федору Стригуну нужна кровь для переливания. Фото: facebook.com/Федір-Стригун

В реанимацию попал украинский режиссер и актер Львовского драматического театра имени Марии Заньковецкой Федор Стригун.

Его прооперировали в Киеве. Пришел в себя и самостоятельно дышит. Но необходима кровь любой группы и резуса, сообщил сын режиссера Назар Стригун в Facebook.

"Есть еще одно важное дело – нужна кровь. Группа и резус значения не имеют, кто имеет возможность – пишите мне в приват", – отметил Назар.

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Федор Стригун является художественным руководителем, актером и режиссером Львовского национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой. В 1979 году ему присвоено звание Народного артиста Украины. За 40 лет творческой деятельности Стригун сыграл в более сотни ролей. Также он поставил множество спектаклей, которыми увлекается вся Украина, среди них - "Хозяин" Ивана Карпенко-Карого, "Гайдамаки" Тараса Шевченко и "Маруся Чурай" Лины Костенко.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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