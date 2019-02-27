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среда, 27 февраля 2019 21:50

Украинский рассказали, как наказать "героев парковки"

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Украинский рассказали, как наказать &quot;героев парковки&quot;
Украинский рассказали, как сообщить о нарушителе правил парковки. Фото: Galinfo

Украинцы имеют право жаловаться на нарушение правил парковки в Нацполицию.

Для этого нужно зафиксировать нарушение и сообщить об этом правоохранителям, которые будут обязаны отреагировать. Об этом говорится в сообщении столичной Инспекции по парковке в Facebook.

"Если вы заметили нарушение парковки, то можете на это отреагировать. В частности статья 40 Конституции и закона Об обращении граждан, дает возможность обратиться к патрульной полиции с жалобами, которые она обязана рассмотреть в течение 30 дней, установить личность нарушителя и наказать его", - рассказали в Инспекции.

"Для этого сделайте несколько фотографий правонарушения так, чтобы было четко видно местность, дорожные знаки или разметку. Укажите город, адрес, дату правонарушения, номерные знаки автомобиля и ваши контактные данные, добавьте фотографии", - говорится в сообщении.

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После этого текст жалобы нужно распечатать на принтере и отправить письмом в управление патрульной полиции.

В столице начали эвакуировать задержаные полицией автомобили. Их эвакуируют, если водитель пьян, нарушает правила остановки или стоянки, управляет без удостоверения или документов на транспорт или в случае ДТП.

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