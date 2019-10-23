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среда, 23 октября 2019 20:08

Украинский призывают в День Достоинства и Свободы выйти на масштабное вече

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Украинский призывают в День Достоинства и Свободы выйти на масштабное вече
Украинцев приглашают прийти 21 ноября на народное вече. Фото: ТСН

Объединение "Движение сопротивления капитуляции" призывает украинцев в День Достоинства и Свободы 21 ноября прийти на вече, которое будет на Майдане Независимости в Киеве.

"В чем-то наши взгляды могут отличаться, но нас объединяет главное: вера в независимую Украину, которая является неотъемлемой частью свободного евроатлантического пространства. Мы единодушны в признании России агрессором, который сознательно подрывает безопасность соседних государств, дерзко развязал войну против Украины, оккупировал Крым и Донбасс и стремится к разрушению нашей государственности ", - говорится в обращении, которое опубликовали на странице "Движения сопротивления капитуляции" в Facebook.

В объединении отмечают, что только твердая и последовательная защита национальных интересов является залогом справедливого мира, развития нашего государства и освобождения ее от захватчиков.

"Сегодня наш народ снова чувствует угрозу нашей государственности, национальному достоинству, идентичности и родному языку. Чувствуем угрозу потери демократии, исторического шанса на вступление в НАТО и ЕС. Ежедневно видим, как нарушаются "красные линии" общих достижений, как регулярно власть испытывает общество, переходя за рамки дозволенного.

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Мы, украинские граждане, не имеем права молча наблюдать за этим. Граждане Украины должны продемонстрировать власти, что решительно настроены защитить достоинство, независимость и Конституцию Украины", - сказано в обращении.

Украинцев призывают прийти 21 ноября на вече, которое состоится в Киеве на Майдане Независимости.

Как отмечается, обращения подписали Владимир Василенко, Иосиф Зисельс, Роман Бессмертный, Владимир Огрызко, Вячеслав Брюховецкий, Сергей Квит, Даниил Лубкивский, Михаил Гончар, Михаил Басараб, Андрей Левус, Сергей Высотский, Юсов Андрей, Павел Белоус, Игорь Лапин, Игорь Мазур, Борис Потапенко, Святослав Бойко, Станислав Федорчук, Юрий Гончаренко, Святолслав Маринин, Александр Иванов, Николай Марченко, Сергей Пархоменко и другие.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон "об особом статусе Донбасса" будет обсуждаться и в "нормандском формате", и с украинским обществом. После определения содержания закона его будет принимать Верховная Рада.

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