Украинский олигарх попал в список самых богатых людей мира

Агентство Bloomberg обновило список самых богатых людей мира. В рейтинге 298 позицию из 500 занял украинский бизнесмен Ринат Ахметов.

По данным издания, богатейшим человеком на планете является основатель Amazon Джефф Безос со 185 миллиардами долларов. На втором месте - глава Space X Илон Маск с состоянием в 171 миллиард долларов, которое недавно уменьшилось на 1,4 миллиарда.

Также в тройку лидеров вошел основатель Microsoft Билл Гейтс, который заработал 141 миллиард долларов. В первой десятке рейтинга девять позиций заняли американцы и одну - француз.

Так, согласно информации Bloomberg, украинский миллиардер Ринат Ахметов в целом заработал 8,4 миллиарда долларов, однако в последнее время потерял 160 миллионов. Он единственный украинец в перечне.