Украинский мультфильм завоевал международную награду

В мультике использовали настоящие уличные звуки в городе Днепре. Фото: скриншот с видеоролике

Мультфильм "Любовь" украинского художника Никиты Лиськова завоевал Гран-при фестиваля анимации Turku Animated Film Festival в Финляндии.

Все представленные работы были с хронометражем до 30 мин., сообщает пресс-служба Госкино.

Над украинским проектом, длина которого составила 14 мин, работали год художники и музыканты из Днепра.

"Мы записывали звуки в городе, чтобы потом использовать их в фильме. Я сделал много фотографий рекламы на стенах и граффити. В фильме можно найти реально существующие места в Днепре. Сюжет - это интерпретация событий последних лет, которые произошли в Украине, глазами жителя Днепра", - говорит Лиськов.

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"Это фильм, в котором много внимания уделяется родному городу режиссера. Он различен, анархический, забавный, проникнутый глубокой критикой и одновременно любовью", - заявили члены жюри.

Во львовском "Кинодворце" 26 августа состоялся допремьерный показ фильма "Запрещенный" о поэта Василия Стуса. На показ приехали вся съемочная группа и актеры.