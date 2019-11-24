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воскресенье, 24 ноября 2019 00:59

Украинский лоукостер Sky Up откроет 17 новых направлений полетов

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Украинский лоукостер Sky Up откроет 17 новых направлений полетов
Sky Up открывает новые направления. Фото: ТСН

Государственная авиационная Служба своим приказом предоставила авиакомпании SkyUp Airlines права на эксплуатацию 17 направлений.

Новые перелеты стартуют с 1 марта 2020 года, сообщает издание "Крылья".

Список направлений включает:

Греция

Киев - Закинтос, 1 рейс в неделю
Киев - Корфу, 1 рейс в неделю
Запорожье - Ираклион, 2 рейса в неделю
Львов - Ираклион, 1 рейс в неделю
Одесса - Ираклион, 1 рейс в неделю
Харьков - Ираклион, 2 рейса в неделю
Киев - Родос, 2 рейса в неделю

Грузия

Запорожье - Батуми, 2 рейса в неделю
Львов - Батуми, 2 рейса в неделю

Италия

Киев - Болонья, 2 рейса в неделю
Киев - Ламеция-Терме, 2 рейса в неделю
Одесса - Ламеция-Терме, 1 рейс в неделю
Харьков - Ламеция-Терме, частота рейсов: 1 рейс в неделю

Болгария

Запорожье - Бургас, 1 рейс в неделю
Львов - Бургас, 2 рейса в неделю

Кипр

Запорожье - Ларнака, 2 рейса в неделю
Одесса - Ларнака, 2 рейса в неделю


Срок действия прав определен с 01.03.2020 на неограниченный срок.

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SkyUp Airlines — украинская бюджетная авиакомпания, основанная в 2016 году и начавшая полёты с мая 2018 года. Базируется в международном аэропорту "Борисполь".

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