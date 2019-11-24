Украинский лоукостер Sky Up откроет 17 новых направлений полетов

Государственная авиационная Служба своим приказом предоставила авиакомпании SkyUp Airlines права на эксплуатацию 17 направлений.
Новые перелеты стартуют с 1 марта 2020 года, сообщает издание "Крылья".
Список направлений включает:
Греция
Киев - Закинтос, 1 рейс в неделю
Киев - Корфу, 1 рейс в неделю
Запорожье - Ираклион, 2 рейса в неделю
Львов - Ираклион, 1 рейс в неделю
Одесса - Ираклион, 1 рейс в неделю
Харьков - Ираклион, 2 рейса в неделю
Киев - Родос, 2 рейса в неделю
Грузия
Запорожье - Батуми, 2 рейса в неделю
Львов - Батуми, 2 рейса в неделю
Италия
Киев - Болонья, 2 рейса в неделю
Киев - Ламеция-Терме, 2 рейса в неделю
Одесса - Ламеция-Терме, 1 рейс в неделю
Харьков - Ламеция-Терме, частота рейсов: 1 рейс в неделю
Болгария
Запорожье - Бургас, 1 рейс в неделю
Львов - Бургас, 2 рейса в неделю
Кипр
Запорожье - Ларнака, 2 рейса в неделю
Одесса - Ларнака, 2 рейса в неделю
Срок действия прав определен с 01.03.2020 на неограниченный срок.
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SkyUp Airlines — украинская бюджетная авиакомпания, основанная в 2016 году и начавшая полёты с мая 2018 года. Базируется в международном аэропорту "Борисполь".
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