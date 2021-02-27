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суббота, 27 февраля 2021 21:20

Украинский борщ назвали одним из лучших блюд в мире

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Украинский борщ назвали одним из лучших блюд в мире

Издание CNN составило свой список из 20 лучших супов в мире. И украинский борщ в нем упоминается одним из первых - сразу после нигерийского банга и вьетнамского фо.

"Кусочки нежной свеклы плавают в ярко-красном бульоне супа, который любят в Украине и по всей Восточной Европе. Часто приправленный щедрой ложкой сметаны, борщ - это не просто свекольный суп. Он дает пикантную нотку от кваса - ферментированного свекольного сока, который тоже стал региональной особенностью. Хотя этот суп иногда связывают с русской кухней, это утверждение очень спорное", - говорится в статье.

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Вслед за борщом издание советует попробовать французскую уху с чесноком и пряностями - буйабес. Это блюдо стало кулинарной иконой, которую напрямую связывают с городом Марсель. В список также попал португальский суп Кальдий-Верде, а также Чобру-Ярик, который готовят в Алжире Ливии и Тунисе, перуанский креветочный суп, испанский гаспачо, арахисовый суп из Западной Африки, американский гамбо, марокканский суп Харири, грузинский харчо и многие другие.

Приготовить вкусный и оригинальный обед просто. Главное иметь в запасе немного времени и проверенные рецепты, которые точно не подведут. Три интересных рецепта, которые приятно удивят ваших родных.

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