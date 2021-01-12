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вторник, 12 января 2021 01:11

Украинские заробитчане массово возвращаются за границу

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Украинские заробитчане массово возвращаются за границу
Украинцы массово возвращаются на работу за границу.

После праздников украинцы массово возвращаются на работу за границу.

За последние два дня количество людей, которые хотят пересечь границу, увеличилось вдвое - до 70 тысяч человек в сутки, говорится в сюжете ТСН.

Всего за выходные и праздничные дни границу пересекли более 150 тысяч человек и около 30 тысяч автомобилей.

Пограничникам пришлось увеличить количество военнослужащих, чтобы улучшить пропускную способность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гостаможслужба сообщает о пробках на границе

Наиболее загруженными пунктами пропуска остаются "Грушив", "Шегини" и "Ужгород".

Во время новогодних и Рождественских праздников в Польше останется большая часть украинских трудовых мигрантов, то есть 84,5%.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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