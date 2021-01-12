Украинские заробитчане массово возвращаются за границу

Украинцы массово возвращаются на работу за границу.

После праздников украинцы массово возвращаются на работу за границу.

За последние два дня количество людей, которые хотят пересечь границу, увеличилось вдвое - до 70 тысяч человек в сутки, говорится в сюжете ТСН.

Всего за выходные и праздничные дни границу пересекли более 150 тысяч человек и около 30 тысяч автомобилей.

Пограничникам пришлось увеличить количество военнослужащих, чтобы улучшить пропускную способность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гостаможслужба сообщает о пробках на границе

Наиболее загруженными пунктами пропуска остаются "Грушив", "Шегини" и "Ужгород".

Во время новогодних и Рождественских праздников в Польше останется большая часть украинских трудовых мигрантов, то есть 84,5%.