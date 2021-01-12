Украинские заробитчане массово возвращаются за границу

После праздников украинцы массово возвращаются на работу за границу.
За последние два дня количество людей, которые хотят пересечь границу, увеличилось вдвое - до 70 тысяч человек в сутки, говорится в сюжете ТСН.
Всего за выходные и праздничные дни границу пересекли более 150 тысяч человек и около 30 тысяч автомобилей.
Пограничникам пришлось увеличить количество военнослужащих, чтобы улучшить пропускную способность.
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Наиболее загруженными пунктами пропуска остаются "Грушив", "Шегини" и "Ужгород".
Во время новогодних и Рождественских праздников в Польше останется большая часть украинских трудовых мигрантов, то есть 84,5%.
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