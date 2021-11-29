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понедельник, 29 ноября 2021 13:16

Украинские войска приняли участие в учениях в Грузии
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В учебно-тренировочном центре НАТО и Сил обороны Грузии закончились военные учения «Кленовая арка-2021» с участием Украины
Фото: Министерство обороны
Сегодня прошло торжественное закрытие учений
Учения продолжались две недели
В учениях принял участие командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ бригадный генерал Максим Миргородский

В учебно-тренировочном центре НАТО и Сил обороны Грузии закончились военные учения "Кленовая арка-2021" с участием Украины.

Сегодня прошло торжественное закрытие учений, сообщает Минобороны.

Учения продолжались две недели. В них участвовали представители штаба батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины, военнослужащие Литовско-польско-украинской бригады, Вооруженных сил Грузии, Литвы, Польши, Северной Македонии, Болгарии и Канады.

Военные отрабатывали планирование применения подразделений при выполнении боевых и миротворческих задач.

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В учениях принял участие командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ бригадный генерал Максим Миргородский. Он поблагодарил личный состав за слаженную командную работу.

Военные батареи самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" оказали огневую поддержку подразделению морской пехоты, которое провело тренировку вблизи админграницы с оккупированным Крымом по отражению наступления морского десанта условного противника.

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