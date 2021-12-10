Украинские военные "заблокировали" город

Фото: Министерство обороны

Украинские военные во время многонациональных учений Combined Resolve 16 учились блокировать подходы к городу.

Бойцы заняли оборону на южной окраине условного селения Равенсдорф, пишет Министерство обороны.

"Предполагается, что с началом штурма этого населенного пункта другими подразделениями пехотного батальона сил BLUFOR противник может отступать через боевые порядки нашей роты. Задача украинских пехотинцев - не допустить прорыва вражеских подразделений и уничтожить их", - говорится в сообщении.

Из-за снегопада штурм объекта противника пока отсрочили. Сводная механизированная рота 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко получила приказ на передислокацию в другой район.

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"С прибытием на указанный рубеж личный состав спешился и зачистил горно-лесистую местность, занял позиции и наблюдает за противником", – рассказал командир взвода Владимир Мордвин.

Военные батареи самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" оказали огневую поддержку подразделению морской пехоты, которое провело тренировку вблизи админграницы с оккупированным Крымом по отражению наступления морского десанта условного противника.