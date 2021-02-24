Украинские военные получили от Латвии бронированные автомобили

Латвия передала украинской армии медицинские бронеавтомобили. Фото: сайт Минобороны

Латвия передала украинским военным медицинские легкобронированные автомобили.

"Сегодня благодаря усилиям и поддержке латвийских партнеров мы значительно усиливаем возможности нашей военно-медицинской службы. Потребность в такой технике, к сожалению, постоянно насущная", - сказал министр обороны Андрей Таран, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По его словам, эта современная техника уже в ближайшее время станет на службу в военно-медицинских подразделениях украинского войска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина готовит заказ на самолеты Ан-74

В общем Латвия передала для нужд ВСУ 7 медицинских бронированных автомобилей.

Чрезвычайный и полномочный посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс заверил в дальнейшей постоянной поддержке Украины в ее евроатлантических устремлениях.

Научно-производственная компания "ВК Система" подготовила очередную партию бронированных медицинских машин на базе МТ-ЛБ для Вооруженных сил Украины. Увеличенная высота десантного отсека обеспечивает размещение в машине раненых на носилках в два яруса.

Научно-производственная компания "ВК Система" подготовила очередную партию бронированных медицинских машин на базе МТ-ЛБ для Вооруженных сил Украины.

"Производство медицинских МТ-ЛБ-С происходит в рамках государственного оборонного заказа на 2015-2019 годы. В кормовой части машины установлена ​​лебедка с электроприводом, тросом которой можно извлечь раненых или пострадавших из труднодоступных зон или тех, которые под огнем", - сообщает "Украинская милитаристский портал".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина готовит заказ на самолеты Ан-74

Увеличенная высота десантного отсека обеспечивает размещение в машине раненых на носилках в два яруса.

Nauchno-proizvodstvennaya kompaniya "VK Sistema