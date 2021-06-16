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среда, 16 июня 2021 13:22

Украинские военные медики получили сертификат НАТО - впервые его дали не члену Альянса
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На базе учебно-тренировочного центра Сил специальных операций ВСУ состоялись учения по тактической медицине.

Воины одной из частей прошли сертификацию по стандартам НАТО. Украина стала единственным государством, которое без членства в Альянсе получила сертифицированных военных инструкторов по тактической медицине, сообщают в пресс-службе ССО.

Курс организовала Литва. Занятия проходили в течение двух недель. Использовали современное оборудование, что создавало условия, приближенные к боевым.

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"В частности, воины тренировались оказывать помощь на интерактивных подвижных манекенах, имитирующих раненых бойцов в разных состояниях и лучше обеспечивали взаимодействие боевых медиков с "пациентами", - пишут в сообщении.

Литовские коллеги вручили военным соответствующие сертификаты. Документ дает выпускникам право на подготовку и сертификацию других инструкторов курса по тактической медицине по нормам Альянса.

Тссс - стандарт оказания первичной медицинской помощи раненым во время боевых действий.
Фото: facebook.com/usofcom
Тссс - стандарт оказания первичной медицинской помощи раненым во время боевых действий.
Тссс - стандарт оказания первичной медицинской помощи раненым во время боевых действий.
Тссс - стандарт оказания первичной медицинской помощи раненым во время боевых действий.

Tactical Combat Casualty Care или ТССС - стандарт оказания первичной медицинской помощи раненным во время боевых действий. Его разработали в 90-х для обеспечения потребностей командования специальных операций США. Принципы ТССС регулярно обновляются ответственными подразделениями Агентства по охране здоровья Министерства обороны США.

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