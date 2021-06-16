Украинские военные медики получили сертификат НАТО - впервые его дали не члену Альянса

На базе учебно-тренировочного центра Сил специальных операций ВСУ состоялись учения по тактической медицине.

Воины одной из частей прошли сертификацию по стандартам НАТО. Украина стала единственным государством, которое без членства в Альянсе получила сертифицированных военных инструкторов по тактической медицине, сообщают в пресс-службе ССО.

Курс организовала Литва. Занятия проходили в течение двух недель. Использовали современное оборудование, что создавало условия, приближенные к боевым.

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"В частности, воины тренировались оказывать помощь на интерактивных подвижных манекенах, имитирующих раненых бойцов в разных состояниях и лучше обеспечивали взаимодействие боевых медиков с "пациентами", - пишут в сообщении.

Литовские коллеги вручили военным соответствующие сертификаты. Документ дает выпускникам право на подготовку и сертификацию других инструкторов курса по тактической медицине по нормам Альянса.

Фото: facebook.com/usofcom

Tactical Combat Casualty Care или ТССС - стандарт оказания первичной медицинской помощи раненным во время боевых действий. Его разработали в 90-х для обеспечения потребностей командования специальных операций США. Принципы ТССС регулярно обновляются ответственными подразделениями Агентства по охране здоровья Министерства обороны США.