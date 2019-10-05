Украинские власти собираются восстановить железную дорогу с ОРДЛО

Железную дорогу в ОРДЛО контролируют боевики. Фото: hvylya.net

Украинская власть хочет восстановить железнодорожное сообщение с оккупированной частью Донбасса. О намерениях сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Возможно, появится железнодорожное сообщение, чтобы люди могли комфортно переезжать с одной стороны линии разграничения на другой", - сказал чиновник в программе "Свобода слова Савика Шустера".

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Пристайко заявил, что через месяц-полтора по восстановленному мосту в Станице Луганской будут ездить автомобили. Позже появятся другие мосты и новые переходные пункты. Часть железнодорожных путей контролируется боевиками ОРДЛО с 2014 года.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко подтвердил, что Украина имеет "план Б" в вопросе проведения выборов на неподконтрольных территориях Донбасса.