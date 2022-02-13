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воскресенье, 13 февраля 2022 05:53

Украинские таксисты не будут работать 14 февраля: объявили забастовку

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Украинские таксисты не будут работать 14 февраля: объявили забастовку
Украинские таксисты недовольны стоимостью своих услуг. Фото: Pexels

Украинские таксисты из-за недовольства тарифами отказываются работать 14 февраля.

Об этом сообщил "Авто 24".

Речь идет о Bolt, Uklon, Uber, OnTaxi и других. Таким образом таксисты хотят объявить забастовку.

"Главная цель забастовки – донести до администраций служб такси, что сейчас тарифы просто экономически необоснованные. Учитывая подорожание бензина и запчастей, таксисты хотят повысить тарифы на 20-30%", - говорится в сообщении.

Водители не будут работать в День всех влюбленных из-за того, что в такие праздничные дни спрос на такси значительно увеличивается.

"Если таксисты не выедут на работу, компании терпят огромные убытки", - отмечается в сообщении.

Некоторые таксисты в этот день будут брать пассажиров на улице, а не через приложение. Соответственно, цена за поездку будет выше.

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В День влюбленных часть полтавских таксистов анонсировала забастовку, в частности Uklon, Bolt и 838.

Об этом сообщило "Полтавщина".

"Забастовка пройдет следующим образом. 14 февраля водители Uklon, Bolt, 838 и других служб не будут включать программу автоагрегаторов. Если некоторые водители этих служб не поддержат забастовку, другие водители будут делать фейковые заказы, а затем их отменять. Таким образом, тот, кто не поддержал протест, будет перевозить "воздух", - говорится в заявлении.

Также об отказе работать 14 февраля сообщили таксисты Сум и Харькова.

В случае невыполнения своих требований водители заявили о продлении забастовки до 20 февраля.

Министерство экономики Украины обнародовало новую предельную стоимость бензина и дизельного горючего, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Цены на горючее сразу поползли вверх.

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