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четверг, 02 сентября 2021 21:30

Украинские спецназовцы показали уникальные кадры операции в Кабуле

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Украинские спецназовцы показали уникальные кадры операции в Кабуле
Спецназовцы показали, как эвакуировали людей. Фото: "Ракурс"

Украинские спецназовцы показали видео операции в Кабуле.

Его опубликовало Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

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"Для того, чтобы найти и безопасно забрать людей из эвакуационного списка спецназовцы ГУР пешком выходили за пределы защищенного периметра аэропорта. На такое рискованное решение не решались ни одна из других эвакуационных миссий, потому что зона по территории аэропорта уже находилась под контролем боевиков "Талибана". Однако именно такой подход позволил в короткий промежуток найти и забрать максимально возможное количество людей согласованных на эвакуацию", - прокомментировали видео.

Украинские военные спасли двух афганских переводчиков и их семьи. Оба работали с канадской армией. Операцию провели 27 августа в столице Афганистана Кабуле через несколько часов после теракта вблизи аэропорта. Военные пешком вышли в город, чтобы взять под охрану и сопроводить два микроавтобуса с 19 афганцами, которые из-за хаоса на улицах не могли преодолеть последние 600 м до аэропорта.

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