4 украинские радиостанции оштрафовали за нарушение языковых квот. Фото: pixabay.com

4 радиостанциям за несоблюдение требований законодательства о языковых квотах Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выписала штрафы.

Во время мониторинга обнаружили, что в эфире станций "Радио Шансон", "ТРК Маяк", "Блеск ФМ" и "Перец ФМ" было менее 35% песен на украинском языке, сообщает регулятор.

В частности, между 15:00 и 22:00 2 июня в эфире "Радио Шансон" Нацсовет насчитал 34% украинских песен, а 12 мая в том же временном промежутке - 34,5%.

В эфире александрийской "ТРК Маяк" 9 мая с 7:00 до 14:00 прозвучало 33,3% песен на украинском языке.

Станция "Блеск ФМ" - "ТРК Черновцы" - поставила в эфир 8 февраля с 7:00 до 14:00 только 22,81% песен на украинском языке. Кроме того, были нарушены условия лицензионного соглашения: сокращено количество программ собственного производства, аналитических, развлекательных и публицистических передач. Реклама ресторана и салона дверей была отделена от других программ, что является нарушением нормы закона о рекламе.

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В эфире радио "Перец ФМ" - "ТРК Столица" - 8 мая с 7:00 до 14:00 прозвучало 33%, между 15:00 и 22:00 - 34% песен на украинском языке, а 11 мая с 15:00 до 22:00 - 32%. Кроме того, были выявлены нарушения условий лицензионного соглашения: 8 мая в эфире не прозвучало ни одной детской программы. Согласно лицензии, на них должно отводиться не менее 10 мин. в сутки.

"Радио Шансон" выписали штрафы в размере 5% лицензионного сбора, или по 86 254 грн за каждую проверку. "ТРК Маяк" оштрафовали на 2865, а "ТРК Черновцы" - на 6242 грн. "ТРК Столица" придется заплатить 54 480 грн штрафа.

13 октября 2017 года в Украине начали действовать квоты на украиноязычный продукт. Согласно закону, в общем недельном объеме вещания телерадиоорганизаций передачи, фильмы и новости на украинском языке должны составлять не менее 75% общей продолжительности медиапродукта. Телерадиокомпании местной категории вещания должны транслировать не менее 60% эфира на украинском.