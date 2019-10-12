Автор: Сергей Старостенко Все изменения в секторе безопасности и обороны должны начаться из уважения к человеческому достоинству, - считает правозащитница Ольга Решетилова

Украинские правозащитники инициируют создание института военного омбудсмена.

"Это организация, которая занималась бы защитой прав военнослужащих не только ВСУ, но и всей структуры: МВД, пограничников, службы чрезвычайных ситуаций, спецсвязи, Нацгвардии, службы внешней разведки", - говорит Gazeta.ua руководитель Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова.

"Мы имеем еще советское наследство - когда а этой системе военный превращается в раба своего командования. В целом у нас нет уважения к правам человека внутри сектора безопасности и обороны. Откуда же тогда мы можем быть уверены, что военные будут обеспечивать права людей цивильных? Все изменения в секторе безопасности и обороны должны начаться с ментальных изменений - из уважения к человеческому достоинству. Тогда будет совсем другое качество обеспечения национальной безопасности ", - отметила правозащитница.

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По ее словам, нынешняя армия - уже не та полуразвалившаяся армия, которая была в 2014 году. Но это еще далеко не та армия, которая может обеспечить победу в войне и национальную безопасность.

Власти планируют продолжить реформу государственной службы. Как вариант принимать только с опытом военной службы, сообщила председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат от партии "Слуга народа" Галина Третьякова. "Планируем продолжить модернизацию государственной службы. Склоняюсь к мысли, что на госслужбу должны идти люди с военным опытом и соответственно получать за это достойную зарплату. Когда в Риме демократия начиналась с того, что право голоса давали только тем, кто защищал с мечом в руках свою страну. В современном мире примером такой практики является Израиль, где на государственную службу ты не попадешь, не имея минимум полгода военной службы. Люди, которые воевали, станут лоббистами интересов собратьев, конечно, в хорошем смысле этого слова", - говорит она.