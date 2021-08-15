Украинские пожарные самолеты вернулись из Турции

Украинский самолетами было совершено 124 сбросы воды на очаги пожаров общей массой 992 тонны. Фото: ДСНС

Украинские авиаторы вернулись из Турции, где они более двух недель оказывали помощь в тушении масштабных лесных пожаров. Об этом сообщает пресс служба ДСНС Украины.

"Более чем две недели назад вы отправились на помощь к Турции, страдала от масштабных лесных пожаров. Прекрасная страна была охвачена пламенем, люди теряли свои дома. В это трудное время наша страна объединилась со всем миром и протянула руку помощи турецком народу ", - сказал глава ДСНС Николай Чечеткин, который встречал авиаторов на аэродроме в Нежине.

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Всего с начала работ в Турции Украинские самолетами было совершено 124 сбросы воды на очаги пожаров общей массой 992 тонны. Работали самолеты вблизи провинций Анталия и Стамбул, на юге и юго-западе Турции.

Ранее в Турции длительное время боролись с лесными пожарами. Они начались 28 июля с провинции Анталья. По последним данным, тушения семи лесных пожаров продолжается на юге Турции, 125 возгораний взяли под контроль. Привлекли тысячи специалистов, которым приходится работать на жаре почти + 40°C.