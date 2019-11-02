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суббота, 02 ноября 2019 13:00

Украинские пограничники задержали россиянина с составляющими к винтовке

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Украинские пограничники задержали россиянина с составляющими к винтовке
Мужчина пытался вывезти составляющие оружия в Минск. Фото: ГНСУ

В Одесском аэропорту пограничники задержали гражданина РФ, который пытался вывезти составляющие к винтовке.

Мужчина должен был лететь в Минск. Задержать его помогла служебная собака, передает пресс-центр Государственной пограничной службы.

Собака среагировала на багаж гражданина РФ. При осмотре чемодана пограничники нашли два магазина к автоматической винтовки "М16" и один магазин к пистолету "Глок".

"Составляющие к оружию изъято. За попытку перевезти через государственную границу Украины с нарушением установленного порядка опасных предметов лицо передано сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.

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Житель Николаева пытался незаконно переправить в Россию комплектующие к военным кораблям. Его разоблачили сотрудники контрразведки и следователи Службы безопасности Украины.

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