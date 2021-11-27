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суббота, 27 ноября 2021 20:45

Украинские пограничники получили от немцев сверхсовременные видеорегистраторы
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Германия передала украинским пограничникам нагрудные видеорегистраторы, умеющие распознавать лицо
Фото: dpsu.gov.ua
Германия передала украинским пограничникам нагрудные видеорегистраторы, умеющие распознавать лицо
Германия передала украинским пограничникам нагрудные видеорегистраторы, умеющие распознавать лицо
Германия передала украинским пограничникам нагрудные видеорегистраторы, умеющие распознавать лицо

Украинские пограничники получили от немецких полицейских современные нагрудные видеорегистраторы. Они умеют распознавать лица людей в любых условиях.

Стоимость подарка – 306 616 тыс. грн, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Видеорегистраторы распознают лицо в толпе, в помещении, на улице, а благодаря встроенному инфракрасному интерфейсу – и в местах с ограниченным освещением", – сказано в сообщении.

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Девайсы передадут военнослужащим Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", несущим службу в столичных аэропортах.

Устройства позволят фиксировать на видео и аудио возможные правонарушения, нестандартные ситуации, провокационные действия. Это обеспечит необходимый уровень безопасности и правопорядка.

Государственная пограничная служба Украины получила два новых вертолета Н125 от французской компании Airbus Helicopter.

Вертолеты имеют современное мощное оборудование для выявления и пресечения правонарушений на государственной границе. Оснащены оптико-электронной системой наблюдения. Тепловизионная камера позволяет обнаружить транспортное средство на расстоянии до 20 км.

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