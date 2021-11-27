Украинские пограничники получили от немцев сверхсовременные видеорегистраторы

Фото: dpsu.gov.ua

Украинские пограничники получили от немецких полицейских современные нагрудные видеорегистраторы. Они умеют распознавать лица людей в любых условиях.

Стоимость подарка – 306 616 тыс. грн, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Видеорегистраторы распознают лицо в толпе, в помещении, на улице, а благодаря встроенному инфракрасному интерфейсу – и в местах с ограниченным освещением", – сказано в сообщении.

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Девайсы передадут военнослужащим Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", несущим службу в столичных аэропортах.

Устройства позволят фиксировать на видео и аудио возможные правонарушения, нестандартные ситуации, провокационные действия. Это обеспечит необходимый уровень безопасности и правопорядка.

Государственная пограничная служба Украины получила два новых вертолета Н125 от французской компании Airbus Helicopter. Вертолеты имеют современное мощное оборудование для выявления и пресечения правонарушений на государственной границе. Оснащены оптико-электронной системой наблюдения. Тепловизионная камера позволяет обнаружить транспортное средство на расстоянии до 20 км.