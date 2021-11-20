Пограничники получили новые вертолеты

Фото: ГПСУ

Государственная пограничная служба Украины получила два новых вертолета Н125 от французской компании Airbus Helicopter.

Вертолеты располагают современным мощным оборудованием для выявления и пресечения правонарушений на государственной границе. Оснащены оптико-электронной системой наблюдения. Тепловизионная камера позволяет обнаружить транспортное средство на расстоянии до 20 км, сообщает ГПСУ.

"Оборудование дает возможность не только вести запись видео в высоком качестве, но и с помощью спутникового оборудования в режиме реального времени передавать его. Также вертолеты оснащены системой оповещения с громкоговорителями и специализированными авиационными прожекторами, которые могут использоваться синхронно с системой оптико-электронного наблюдения", – говорится в сообщении.

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Всего пограничники должны получить 24 новых вертолета.

Украинские военные усилили опасные участки границы с Беларусью новейшими комплексами РЭБ "Буковель-AD R4". Их используют для подавления беспилотников.