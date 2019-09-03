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вторник, 03 сентября 2019 18:31

Украинские пограничники отреагировали на заявление Лукашенко о закрытии границы

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Украинские пограничники отреагировали на заявление Лукашенко о закрытии границы
В ГПСУ заявили, что поток контрабанды оружия на украинско-белорусской границе наоборот уменьшился. Фото: News

С начала года количество попыток незаконного перемещения оружия на границе между Украиной и Беларусью уменьшилось на 40%. В то же время больше всего попыток вывоза оружия было именно с белорусской стороны.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в ответ на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о большом потоке оружия из Украины и закрытии границы, передает УНИАН.

"Каждая страна вправе проводить и осуществлять усиленные меры своей пограничной безопасности. Это касается Беларуси, о чем они заявили. Так и украинские пограничники осуществляют усиленные меры безопасности на границе", - подчеркнул Демченко.

По его словам, в последние годы белорусская сторона неоднократно заявляла о том, что якобы фиксируются попытки контрабандного перемещения оружия из Украины в Беларусь, однако официальных доказательств этого факта Госпогранслужба не получала.

Представитель ГПСУ подчеркнул, что украинские пограничник не допускают перемещение не только оружия, но и других опасных предметов или контрабанды.

"Что касается оружия, за 8 месяцев этого года нами выявлено 38 единиц оружия именно на границе с Беларусью, и этот показатель на 40% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. То есть мы фиксируем также уменьшение потока оружия. При этом из 38 единиц 20 пытались перевезти именно в Украину из Беларуси и 18 единиц были обнаружены во время попыток перемещения в направлении Беларуси. Если классифицировать это оружие, то только одна единица является огнестрельным, остальное - это охотничье оружие, травматическое, холодное и электрошокеры ", - подчеркнул он.

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Демченко добавил, что несмотря на заявления белорусской стороны о "полностью закрытой границе", пока пункты пропуска на границе с Беларусью работают в обычном режиме, и "пока мы не фиксировали значительного накопления транспортных средств на границе из Беларуси в пунктах пропуска на выезд из Украины" .

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден закрыть границу с Украиной из-за потока оружия, хлынувшего из этой страны.

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