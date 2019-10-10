Украинские подростки стали меньше курить, но больше пьют - опрос

Опрос показал отношение подростков к вредным привычкам. Фото: "Репортер"

В Украине подростки стали меньше курить, но чаще пьют алкоголь и получили больший доступ к наркотикам.

Это показал отчет Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по результатам международного опроса, который проводят в Украине раз в четыре года.

50% украинских подростков имеют опыт курения, 86% употребляли алкоголь, а 18% пробовали наркотики, показал опрос.

В 2003 году хотя бы раз в жизни курили 70%.

Каждый пятый подросток имеет привычку курить каждый день. Каждый десятый в первый раз закурил в 9 лет или раньше.

32% подростков пробовали курить кальян. Его больше курят девушки, чем юноши - 34% и 31% соответственно.

Хотя бы один раз половина опрошенных подростков курила электронные сигареты.

Вырос доступ подростков к алкоголю. Более половина опрошенных заявила, что может легко приобрести пиво, вино или слабоалкогольные напитки.

86% подростков хотя бы раз употребляли алкоголь. Каждый пятый пьет алкогольные напитки почти каждую неделю.

Девушки начинают пить несколько раньше парней. Среди 15-летних доля юношей, которые хотя бы раз употребляли алкоголь, составляет 79%, а среди девушек - 87%. Подростки, живущие в городе, пьют чаще сельских.

Девушки чаще пьют вино и шампанское, юноши - пиво.

Растет число подростков, которые начинают пить в 14 лет.

17% опрошенных заявили, что пьют, чтобы взбодриться. Столько же, чтобы забыть о своих проблемах. 14% пьют потому, что им нравится ощущение.

Также подростки пьют, чтобы получить кайф, чтобы не чувствовать себя в стороне, чтобы "вписаться" в группу и чтобы нравиться другим.

18% подростков рассказали, что хотя бы раз в жизни употребляли какое-то наркотическое вещество. Юношей и девушек среди них почти поровну. 9% опрошенных употребляли марихуану. Две и более вредных веществ вместе употребляли 4% подростков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали самую вредную для психики социальную сеть

45% подростков проводят в соцсетях четыре и более часов в день. Более половины опрошенных признает, что проводит там слишком много времени.

7% подростков говорят, что имеют зависимость от азартных игр.

Меньше подростков сталкивается с буллингом. По сравнению с 2017 годом доля подростков, которая не сталкивалась с травлей за последние 2-3 месяца выросла с 38% до 57%.

Каждый десятый подросток сказал, что имел такие проблемы. 67% детей в Украине сталкивались с травлей.

38% игнорировали травлю, 29% пытались сопротивляться, 19% искали поддержки у родителей, а 14% обращались за помощью к друзьям.

В этом году опросили 8,5 тыс. подростков в возрасте 14-17 лет в школах и в учреждениях профтехобразования и учреждениях профессионального передвысшего образования в городах и селах.

Подростки анонимно заполняли анкеты с вопросами. Учителей и родителей рядом не было.

Треть опрошенных украинских подростков страдали от травли в интернете. Анонимный соцопрос провел Детский фонд ООН в Украине. В исследовании приняли участие почти 7000 украинских подростков.