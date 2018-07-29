Украинские моряки вернулись в Украину с арестованного корабля

 
Ексклюзивы
1/5
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
2 Просмотров: 3663
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
2 Просмотров: 1215
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 5760
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 9351
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4014
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 855
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 1512
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
1 Просмотров: 1674
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Просмотров: 15912
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
3 Просмотров: 4689
Фото
Все фото
6
6
15
7
4
Определились обладатели первых мест &quot;Черноморских Игр-2018&quot;
Определились обладатели первых мест "Черноморских Игр-2018"
Донецкий пожарный открыл бургерну на Черниговщине
Донецкий пожарный открыл бургерну на Черниговщине
Под &quot;Марусю&quot; и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
Обнародовали программу фестиваля Бандерштат-2018
Обнародовали программу фестиваля Бандерштат-2018
Видео
Все видео
Церковники Московского патриархата покинули мероприятие из-за стиха Кобзаря
Церковники Московского патриархата покинули мероприятие из-за стиха Кобзаря
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
Легендарный динамовец Александр Шовковский одолел на байке 6 тыс. км Европой
Легендарный динамовец Александр Шовковский одолел на байке 6 тыс. км Европой
Онлайн-трансляция крестного хода в Киеве
Онлайн-трансляция крестного хода в Киеве
Американская группа показала новый клип, снятый в Киеве
Американская группа показала новый клип, снятый в Киеве
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
1 Просмотров: 297
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2349
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 540
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4842
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1071
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 июля 2018
1 Просмотров: 1296
Сказали в церкві
– Не понимаю наездов на православную церковь. Она – единственная каноничная в Украине, – казала Вікторія позаторік. Ходить у ...
воскресенье, 29 июля 2018 18:39

Украинские моряки вернулись в Украину с арестованного корабля

  Комментировать
Украинские моряки вернулись в Украину с арестованного корабля
Моряки провели 17 месяцев на арестованном судне в Греции Фото: Профсоюз работников морского транспорта Украины

В международном аэропорту "Одесса" в ночь на 28 июля родственники встретили 12 членов экипажа судна Mekong Spirit, которое 14 месяцев находились под арестом в порту Лаврио.

Известные одесситы принимали активное участие в оказании гуманитарной помощи 16 морякам, находящимся на арестованном судне.

Помимо этого ими была оплачена работа адвокатов, а также непосредственное участие в переговорах на уровне дипломатических сторон двух государств – Украины и Греции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Судно с украинцами и россиянами захватили пираты

В результате возвратиться на родину получили возможность 12 членов экипажа Mekong Spirit.

Судно под мальтийским флагом было задержано греческой береговой охраной еще в мае 2017 года.

На борту обнаружили около 700 тонн промышленной взрывчатки, детонаторов, боеприпасов для стрелкового и спортивного оружия, а также прочие спецматериалы.

Возвращение в Украину оставшихся в Греции капитана, старпома и двух матросов зависит от результатов полного выяснения всех обстоятельств дела.

Греческое судно с украинскими и российскими моряками захватили пираты у берегов Бенина. Взяли в заложники 3 членов экипажа и начали торги с судовладельцем.

dumskaya.net
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинские моряки вернулись в Украину с арестованного корабля». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

Бен Аффлек изменил жене с няней их детей

На целый том "Властелина колец" у издателя не хватило бумаги

Триумфальную арку строили 30 лет

Самое читаемое
Кровь с молоком: соблазнительные селянки показали аппетитные формы
Кровь с молоком: соблазнительные селянки показали аппетитные формы
38
 3 Просмотров: 151343
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
7
 6 Просмотров: 31418
Звездные рестлерши, аппетитные формы которых стали добычей хакеров
Звездные рестлерши, аппетитные формы которых стали добычей хакеров
7
 Просмотров: 21834
Каким будет курс доллара к концу года - прогноз
Каким будет курс доллара к концу года - прогноз Просмотров: 15183
В РФ предложили запретить Украинской ездить в Крым
В РФ предложили запретить Украинской ездить в Крым 6 Просмотров: 9018
Больше всего комментируют
13
В Украине начали продавать авиабилеты в Европу по 400 гривен
11
Не оправдал надежды: Крымский мост показали с высоты птичьего полета
7
Новинского внесли в базу Миротворца
6
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
6
В РФ предложили запретить Украинской ездить в Крым
Голосов: 22786
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua