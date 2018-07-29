Украинские моряки вернулись в Украину с арестованного корабля

Моряки провели 17 месяцев на арестованном судне в Греции Фото: Профсоюз работников морского транспорта Украины

В международном аэропорту "Одесса" в ночь на 28 июля родственники встретили 12 членов экипажа судна Mekong Spirit, которое 14 месяцев находились под арестом в порту Лаврио.

Известные одесситы принимали активное участие в оказании гуманитарной помощи 16 морякам, находящимся на арестованном судне.

Помимо этого ими была оплачена работа адвокатов, а также непосредственное участие в переговорах на уровне дипломатических сторон двух государств – Украины и Греции.

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В результате возвратиться на родину получили возможность 12 членов экипажа Mekong Spirit.

Судно под мальтийским флагом было задержано греческой береговой охраной еще в мае 2017 года.

На борту обнаружили около 700 тонн промышленной взрывчатки, детонаторов, боеприпасов для стрелкового и спортивного оружия, а также прочие спецматериалы.

Возвращение в Украину оставшихся в Греции капитана, старпома и двух матросов зависит от результатов полного выяснения всех обстоятельств дела. Греческое судно с украинскими и российскими моряками захватили пираты у берегов Бенина. Взяли в заложники 3 членов экипажа и начали торги с судовладельцем.