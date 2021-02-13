Украинские моряки вернулись из пиратского плена

Фото: president.gov.ua

13 февраля в Украину вернулись 6 моряков из экипажа судна Stevia, которых захватили пираты в Гвинейском заливе в декабре прошлого года.

Во время нападения на судно пираты вывезли в неизвестном направлении Александра Соручана, Семена Резниченко, Константина Андреева, Александра Коровкина, Владислава Чебана и Вячеслава Сандеровського, а также двух граждан Албании. Министерство иностранных дел Украины помогли наладить переговорный процесс судовладельца с похитителями. Освободить украинцев удалось в конце января 2021 года. Их доставили в город Порт-Харкорт, где они прошли необходимое медицинское обследование. Позже украинцев отправили в Турцию. Сегодня они прибыли в Киев. Их встречал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщили в Офисе президента.

"Похитители хотели очень много. Но дипломаты прекрасно поработали - и МИД, и наши разведчики. Была сделана достаточно сложная комбинация. Людей вернули. Операция прошла блестяще, ведь все люди здоровы и живы. Мы знаем случаи, когда это может продолжаться многие годы", - сказал Зеленский.

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Моряки рассказали, что их держали в джунглях среди мангровых лесов, где было очень много комаров. Круглосуточно их охраняли автоматчики.

"Это было страшно. Вокруг тебя - двадцать человек с автоматами круглосуточно. Большинство похитителей были в состоянии сильного наркотического опьянения, - поделился один из моряков.

Моряков отправят на несколько дней в больнице "Феофания" для прохождения медицинского обследования и восстановления здоровья.

16 декабря в прошлом году пираты у берегов Нигерии захватили в плен 6 украинских моряков с судна Stevia. Дело находилось на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины.