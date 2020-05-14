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четверг, 14 мая 2020 19:47

Украинские хакеры продавали конфиденциальную информацию

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Украинские хакеры продавали конфиденциальную информацию
На Буковине обнаружили хакеров. Фото: pexels.com

В Черновицкой обл. два брата взламывали компьютеры и продавали конфиденциальную информацию.

"Конфиденциальную информацию аккаунтов мужчины сбывали на закрытых форумах. Установлено, что от их преступной деятельности пострадало более 1,5 млн человек в разных странах мира", - сообщает киберполиции.

Они с помощью вредоносного программного обеспечения вмешивались в работу автоматизированных систем. Программа подбирала логины и пароли к учетным записям популярных во всем мире ресурсов. С аккаунтов с денежным балансом выводили средства на подконтрольные банковские счета.

"Правоохранители провели обыски. Предыдущим осмотром изъятой компьютерной техники выявлено 55 тысяч файлов, на которых находится более 1,5 миллиона учетных записей граждан разных стран мира", - говорится в сообщении.

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За предыдущий год хакеры заработали около миллиона гривен.

Им грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Киберполиция разоблачила сеть мошенников, которые обманывали украинцев под предлогом продажи термометров, медицинских масок, антисептиков и других медицинских товаров.

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