Украинские активисты установили патриотические билборды на границе с Крымом

На границе с Крымским полуостровом появились украинские патриотические билборды. Фото: Facebook

Украинские активисты разместили на границе с аннексированным Крымом патриотические билборды, посвященные годовщине освобождения полуострова от советской власти.

Информацию об этом на своей странице в Facebook распространил Антон Ходза.

Всего на границе с Крымом разместили 20 патриотических билбордов, проектом занималась волонтерская группа Itchy trigger finger Ukrainians.

"Сто лет назад полковник Болбочан смог, и мы сможем", - написано на каждом баннере.

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Ходза отметил, что акция посвящена 100-летию освободительного похода армии УНР на Крымский полуостров под руководством полковника Болбочана. По словам активиста, цель проекта - "напомнить путешествующим в и из Крыма о славной украинской истории".

Операция армии УНР по освобождению Крыма от советской власти прошла в 1918 году. Тогда группа войск Украинской народной республики под руководством полковника Петра Болбочана смогла завладеть Симферополем, а затем свергнуть власть СССР на полуострове.