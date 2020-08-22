Украинская медицина нуждается еще в около 25 тыс. врачей - Степанов

В 2020 году было выпущено 10 тыс. 667 специалистов из медицинских вузов. Фото: Reuters

В Украине нуждаются в около 24,7 тыс. врачей, более 50% из них - эпидемиологи.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

"В 2020 году было выпущено 10 667 специалистов из медицинских вузов. Вместе с тем, если посмотреть, что у нас происходит с лекарственными должностями, то мы нуждаемся около 24,7 тыс. Врачей, которых нам не хватает. Особенно это ощущается в сельской местности. Там нехватка кадров около 8 тыс. врачей. И все это надо обеспечить, а обеспечить это возможно только за счет наших высших учебных заведений ", - сказал Степанов.

Он отметил, что во время пандемии они почувствовали острую нехватку эпидемиологов.

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"Именно эта специальность 5 лет назад была почему-то разрушена, когда мы прекратили существование так называемых медико-профилактических факультетов. И сейчас мы чувствуем эту потребность. У нас больше 50% не хватает кадров именно эпидемиологов. Для улучшения нашего образования мы в Министерстве охраны здоровья я понимаем, что надо делать. надо делать "оптимизации". Большую "оптимизации" наших высших учебных заведений. надо совершенствовать именно сдачу экзаменов, сдачи тестов, которые есть в учреждениях высшего образования. Адаптировать их под европейские стандарты. Наша цель, чтобы наши образовательные медицинские программы, чтобы они полностью соответствовали всем мировым и европейским стандартам. чтобы наша очень сильная школа медицинская, чтобы она еще отвечала всем этим другим европейским стандартам ", - рассказал Степанов.

Количество госпитализированных с коронавирусом в Украине выросла по сравнению с маем месяцем. Из 732 человек в неделю цифра выросла до 1991.