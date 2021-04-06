Украинская медицина дошла до предела: дополнительных кроватей с кислородом для Covid-больных больше не будет

Минздрав максимально увеличил количество коек с кислородом - до 67 тыс. Фото: t.me/KyivCityOfficial

Количество коек с кислородом для пациентов с Covid-19 в Украине достигло максимума. Их на сегодня до 67 тыс.

Возможности медицинской системы исчерпаны. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 6 апреля.

"Это предел - увеличивать некуда, ведь другие болезни не делали каникул", - говорит министр.

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В больницах госпитализированы более 47 тыс. пациентов с коронавирусом. Общая загруженность коек с кислородом составляет около 58% и продолжает расти. Наиболее напряженная ситуация в Киеве, Хмельницкой, Николаевской и Житомирской областях.

Также продолжает расти количество больных и летальных случаев. Так, на прошлой неделе от коронавируса умерли 2455 пациентов, что на 400 больше, чем неделей ранее. Заболели за неделю более 103 тыс. человек.

В то же время в некоторых областях Минздрав готов ослабить карантин из-за улучшения там эпидситуации. Речь идет об Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.

За последние сутки в Украине обнаружили 13 276 новых больных коронавирусом. Из них детей - 508, медработников - 338. В общем коронавирус подхватили 1 769 164 украинца. Такие данные по состоянию на утро 6 апреля сообщает Минздрав. Умерли 35 017 пациентов, из них 430 за последние сутки. Выздоровели 1 362 379 пациентов, за последние сутки - 10 240.