Украинская икона для Лаврова. Епифаний прокомментировал поступок Додика

Лаврову подарили украинскую икону. Фото: Радио Свобода

Предстоятель ПЦУ Епифаний назвал "политическим жестом" в сторону России инцидент в Сараево. Там Лаврову подарили старинную украинскую икону из оккупированного Луганска.

"Это такой некий политический жест в сторону Российской Федерации, потому что эта икона именно как раз с той территории, которая сейчас находится, к сожалению, в оккупации. И это не зависит от нас как от церкви.

Хорошо, что Министерство иностранных дел отреагировало на это событие, потому что такие вещи вообще-то не должны происходить", - сказал митрополит Епифаний в интервью Радио Свобода.

Он отметил, что каждый народ должен уважать другие народы - "и не совершать таких поступков".

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Украинскую икону главе МИД РФ Сергею Лаврову 14 декабря подарил председательствующий в президиуме Боснии и Герцеговины (БиГ), сербский представитель Милорад Додик. Посольство Украины в БиГ направило ноту в МИД этой страны с требованием предоставить информацию о происхождении позолоченной старинной украинской иконы, которую Додик подарил Лаврову во время встречи в Сараево.