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среда, 16 июня 2021 23:13

Украинская диаспора призвала Байдена усилить санкции против России

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Украинская диаспора призвала Байдена усилить санкции против России
Украинцы Америки призвали усилить антироссийские санкции. Фото: agropolit.com

Украинцы Америки призывают президента США Джо Байдена усилить санкции против России и назначить посла в Украине.

"Мы должны спросить у этой администрации, почему США не делают все возможное, чтобы помешать Путину осуществить один из его приоритетов. "Северный поток-2" - это геополитическая схема, призванная обеспечить путинской России дополнительное вредное воздействие на наших европейских союзников и партнеров, - заявил на IX украинско-американском форуме президент Украинского конгрессового комитета Андрей Футей, сообщает Укринформ.

"Предлагаемые изъятия (компании по строительству трубопровода из" черного "списка. - ред.) противоречат и букве, и духу режима санкций, поддержанного обеими партиями Конгресса, что предотвращает завершение строительства трубопровода". Вместо того, чтобы делать исключения, Соединенные Штаты должны усилить санкции, чтобы оказать давление на Россию и заставить ее покинуть территорию Украины", - добавил он.

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Украинцы Америки, отметил Футей, также призывают президента США назначить посла в Украине. "Почему это занимает так много времени? Мы должны дать четкий сигнал поддержки, направив посла США в Украину", - отметил он.

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром".

Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года наряду с уже существующим "Северным потоком-1".

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