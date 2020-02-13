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четверг, 13 февраля 2020 20:47

Украинская армия присоединится к миссии НАТО в Ираке

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Украинская армия присоединится к миссии НАТО в Ираке
Министр анонсировал участие ВСУ. Фото: "Корреспондент"

ВСУ присоединятся к миссии НАТО в Ираке.

Документ о сотрудничестве с альянсом уже подписан, сообщил в интервью ТСН министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Мы четко заявили, что будем. Вероятность этого крайне высока. Все страны, которые имеют к этому отношение, заявили, что они это поддерживают. Для нас это стратегически важно. Мы заинтересованы в своем участии в большем количестве программ с НАТО", - сказал он.

Существует договоренность об урегулировании ситуации в Афганистане, однако большое количество ресурсов перекинут в Ирак.

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"Сами страны НАТО еще не определились, когда будет восстановлена ​​миссия в Ираке, поэтому мы сейчас ведем работу по определению конкретных задач, конкретных объемов, конкретных людей. Как только это произойдет, мы, конечно, сообщим всем", - отметил министр.

Министры обороны стран-участниц НАТО утвердили восстановление и расширение тренировочной миссии в борьбе с террористической организацией ИГИЛ в Ираке.

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