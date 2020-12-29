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вторник, 29 декабря 2020 03:28

Украинская армия получит новую супермощную снайперскую винтовку

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Украинская армия получит новую супермощную снайперскую винтовку
На фото: Патроны 12,7х114 "HL", оснащенные пулями одинаковой массой 750gr: Б32 и Hornady A-Max 750 gr. Слева - антиматериальный патрон, справа - высокоточный, снайперский.

Киевский завод "Маяк" разрабатывает новую снайперскую винтовку высокой мощности под названием "Властелин Горизонта".

Комплекс состоит из мультикалиберной винтовки и высокоточного дальнобойного патрона 12,7х114 "НL". Об этом сообщается на странице "Укроборонпрома" в Facebook.

"Властелин Горизонта" разработан при участии ведущих снайперов Украины, инженеров, завода "Маяк", а также зарубежных компаний. Речь идет о Bartlein Barrels Inc. (США) и АRC Ballistics (Великобритания).

И винтовка, и патрон запатентованы.

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"По совокупности боевых характеристик патрон 12,7з114" HL "без преувеличения можем считать самым мощным снайперским-антиматериальным патроном современности, массовое использование которого возможно уже сейчас на любой 14,5 мм винтовки или в пулеметах КПВ путем простой замены ствола", - сказано в сообщении.

Ранее Военно-воздушные силы ВСУ получили еще один истребитель МиГ-29МУ1 от "Львовского государственного авиационно-ремонтного завода". Эта модернизация МиГ-29 является основным боевым самолетом ВВС Украины.

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