Украинская армия получила современные бронеавтомобили

Фото: Министерство обороны

Украинской армии передали бронеавтомобили "Новатор".

Технику изготовили из шведской стали и оборудовали системой пожаротушения. Она может погасить возгорание за 2,5 с. Автомобиль разгоняется до 120 км/ч и может 50 км проехать с пробитым колесом, сообщает Министерство обороны в Facebook.

Все двери "Новатора" оборудованы специальными усиленными ригелями и замками повышенной надежности. В экстренной ситуации их можно открыть снаружи.

"Бронеавтомобиль оснащен системой пожаротушения в салоне и в моторном отсеке. Благодаря ультрафиолетовым и инфракрасным детекторам система обнаруживает возгорание за 3 миллисекунды и ликвидирует его за 250 миллисекунд", - говорится в сообщении.

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"На бронеавтомобиль "Новатор" установлены шины повышенной проходимости. Если колесо будет сильно повреждено или полностью разрушено, он все равно сможет двигаться и эвакуировать экипаж на расстояние до 50 км", - добавили в Минобороны.

На Львовском бронетанковом заводе завершили ремонт и модернизацию танков Т-64. Фото обновленной военной техники опубликовал Укрборонпром.