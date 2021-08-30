Украинка растрогала письмом Папу Римского и получила от него награду

В Луцке 15-летняя Ульяна Сухачевская с синдромом Дауна получила диплом от Папы Римского Франциска после отправленного письма.

Весной этого года девушка приняла участие в международном детском конкурсе рисунков "Писанка для Папы", пишет "Волынь 24".

Автор: "Волинь 24" "Солнечная" лучанка тронула письмом Папу Римского, в котором ничего не попросила для себя

На обратной стороне рисунке она написала письмо в Ватикан. Пожелала понтифику здоровья и пригласила его в гости.

"Привет, дорогой Папа! Пишет тебе солнечная принцесса из Луцка. Я хочу познакомиться с тобой. Поэтому приглашаю тебя к себе. Будем вместе со всеми рисовать в "Оле-Арте". Аморе", - говорится в письме Ульяны.

Автор: "Волинь 24" Диплом от Папы Римского Франциска

Девушка стала единственной участницей конкурса, не попросивший у Папы ничего для себя, отметили в Ватикане.

Глава Католической церкви оценил это и прислал отличие именно ей.

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В июля этого года 84-летниму Франциску сделали плановую операцию в римской клинике на кишечнике.