Украинка растрогала письмом Папу Римского и получила от него награду

В Луцке 15-летняя Ульяна Сухачевская с синдромом Дауна получила диплом от Папы Римского Франциска после отправленного письма.
Весной этого года девушка приняла участие в международном детском конкурсе рисунков "Писанка для Папы", пишет "Волынь 24".
На обратной стороне рисунке она написала письмо в Ватикан. Пожелала понтифику здоровья и пригласила его в гости.
"Привет, дорогой Папа! Пишет тебе солнечная принцесса из Луцка. Я хочу познакомиться с тобой. Поэтому приглашаю тебя к себе. Будем вместе со всеми рисовать в "Оле-Арте". Аморе", - говорится в письме Ульяны.
Девушка стала единственной участницей конкурса, не попросивший у Папы ничего для себя, отметили в Ватикане.
Глава Католической церкви оценил это и прислал отличие именно ей.
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В июля этого года 84-летниму Франциску сделали плановую операцию в римской клинике на кишечнике.
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