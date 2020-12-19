Украинка рассказала, сколько стоят роды в Чехии

Фото: mari.fanta

Украинка Мария Турок, которая живет в Праге 5 месяцев назад родила сына. Женщина рассказывает в блоге, почему нужно заблаговременно искать гинеколога, и на что обратить внимание при оформлении страховки.

"Первое, что нужно сделать - решить вопрос страхования. Медицинское обслуживание во время беременности, сами роды и обслуживание после родов полностью оплачивается из фондов социального медицинского страхования (типа OZP, VZP). Это касается Вас и ребенка. В случае, когда Вы не имеете право на страхование этого типа, но отец ребенка так, тогда нужно посетить соответствующую страховую компанию и за счет отца, все расходы на ребенка будут полностью покрыты", - говорит Gazeta.ua Мария.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роды и лечение оплачивает государство-Украинка о беременности в Норвегии

Если женщина не имеет, то должна ее купить в коммерческой страховой.

"Не забудьте уточнить, что именно входит в страховой пакет. Потому что очень часто можно встретиться с подводными камнями, где не покрывается например ситуация с преждевременными родами, или кесеровим сечением. Уточните все, что будет оплачено ребенку в случае непредвиденных ситуаций. Знаю ситуацию, когда женщина преждевременно родила и ребенок больше месяца находились в больнице, а оплата такой ситуации не была предусмотрена и больница выставила чек родителям на сотни тысяч крон", - добавляет Мария.⠀

Также нужно будет найти гинеколога, который будет вести беременность. Для этого следует спросить у страховой перечень договорных врачей и сразу их обзвонить. Многие клиники просто не набирают новых пациентов.

"В Праге необходима заблаговременная регистрация в роддоме, желательно это сделать до 16 недели беременности. Я выбрала для себя не Прагу и регистрировалась лишь на 34 неделе беременности. Если беременность пробегает нормально, визиты назначают что 6 недель, где взвешивают, меряют давление и каждый раз проводят УЗИ", - говорит украинка.

Кроме гинеколога, обязательно придется посетить своего терапевта и стоматолога. Также стоит найти педиатра для будущего ребенка, потому что уже в первые несколько дней после возвращения из роддома необходимо посетить и этого специалиста.

"На 14-15 неделе происходит первый скрининг, на 20-22 недели – второй. Моя страховая оплатила половину стоимости. Бесплатной такая процедура может стать, если у врача есть подозрения в паталогии плода, в остальных случаях нужно доплатить, или же у вас есть право отказаться", - добавила Мария.

Киевлянка Майя Заховайко в марте родила дочь в Копенгагене. Женщина рассказывает, что все походы к врачам здесь бесплатны, а роды чаще всего партнерские.