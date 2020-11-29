Украинка рассказала, сколько можно заработать няней в Польше

Час работы няней стоит 187 гривен Фото: Анна Химчук

Наталья Грицюк третий год работает в Варшаве. Раньше помогала обслуживать магазин фирменной одежды, работала в кафе, иногда имела подработки и убирала в домах поляков. Сейчас работает няней.

"Во время кризиса работы стало в разы меньше. В марте сократили треть персонала магазина. Там получала неплохую зарплату, но и требования были существенные: доскональное знание немецкого, хорошее владение английским и польским. Работала по 8 часов, поэтому спокойно могла брать подработки. Ежемесячно зарабатывала больше тысячи долларов. Когда сократили, долго не могла найти работу. Количество вакансий уменьшилось втрое", - рассказывает Наталья.

В Украине женщина работала воспитателем, имеет соответствующий диплом, но чтобы легализоваться и иметь доступ к рынку труда, пошла учиться в школу для взрослых на специалиста по уходу за детьми.

"Свой диплом я перевела и легализовала, но поляки хотят документы с полным доступом к рынку труда. Обучение продлится год. Также зарегистрировалась на сайте поиска нянь, выставила фото из нашего детсада, расписала, чем могу и хочу работать с детьми. Система сама подбирает кандидатуры. Через несколько недель мне позвонили с предложением ухаживать за мальчиком. Перед трудоустройством прошла несколько собеседований. Спрашивали, что буду делать, как малый будет кричать, оставляли на несколько часов, чтобы понять, как ребенок реагирует на меня", - говорит Наталья.

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Час работы няней стоит 187 гривен. Но женщина говорит, что надо быть готовым, что часов будет немного.

"Ухаживаю за ребенком три раза в неделю утром. Сейчас еще имею девочку, которая посещает младшую школу после обеда. Вообще таких детей, нуждающихся в опеке, стало больше. Ежедневно на сайте получаю минимум одно предложение. В обязанностях няни прописано приготовление пищи и прогулки с ребенком. Ни в коем случае не имею права повышать голос. В домах владельцев почти в каждой комнате установлены камеры", - добавляет женщина.

За месяц Натяля имеет около 750 долларов заработка.

Анна Химчук из Одессы открыла частный детский сад для детей эмигрантов в Варшаве. Сюда переехала с мужем и двумя дочерьми. Старшая пошла в школу, а младшая в садик.