Украинка рассказала, какие специалисты нужны в Швейцарии

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Екатерина Дашевская с семьей переехала в Швейцарию. С мужем здесь воспитывают двоих детей. Украинка ведет блог, в котором рассказывает о путешествиях по стране и различных интересностях.

"В Швейцарию наша семья переехала в связи со срочным контрактом мужа, согласно которым украинская дочерняя компания отправила его в штаб-квартиру в Лозанне (кантон Во, Швейцария). Так в конце 2016 года мы пополнили когорту экспатов", - говорит Екатерина.

На первых порах после переезда нас удивляло все. Потребовалось по крайней мере полгода, чтобы перестать удивляться. В бытовом плане-еще дольше, хотя бы год, чтобы:

* просто дораскладывать вещи из коробок,

• записываться к врачу узкой специализации за полгода,

• привыкнуть возить детей в отделение ургентной помощи посреди ночи, чтобы избежать 5-6 часовых очередей днем,

* выработать свою схему закупки продуктов - здесь короткий рабочий день в магазинах и по воскресеньям они не работают.

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"Для того, чтобы переехать жить в Швейцарию, есть несколько способов, но часть из них пока усложнила и порой сделала невозможным пандемия. В частности, працевлашування для граждан третьих стран, не входящих в ЕС и ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария). Насчет агентств должен предостеречь, чтобы не наткнуться на мошенников. В Швейцарии процесс предоставления права на работу формализован, регламентирован, со специализированными квотами на определенные виды профессий для иностранцев и отдельной ставкой налогообложения для не граждан ЕС/ЕАСТ и тому подобное. Поэтому третье лицо не может трудоустроить иностранца без его участия. Другое дело –рекрутинговые агентства, которые помогают найти вакансии специалистам, но процесс получения разрешения на работу проходить все равно нужно", - говорит Екатерина.

У работодателя должны быть веские аргументы, почему он отдает предпочтение гражданам третьих стран-не из ЕС/ЕАСТ. Поэтому большую часть трудоустроенных иностранцев здесь составляют специалисты R&D в инженерии, биотехнологиях, ИТ, біоніці тому подобное. Другую часть составляют работники международных организаций, дипломаты, экспаты — как мы, кто командирован в Швейцарию из дочерних компаний в других странах. Это кратко - или долгосрочные контракты, по истечении которых экспат должен вернуться в свою дочернюю компанию или на другой рынок. Так чаще всего переезжают на работу менеджеры, маркетологи, финансисты.

"Есть еще фронтальеры из соседних со Швейцарией стран, которые ежедневно пересекают границу, чтобы здесь работать. При трудоустройстве предпочтение отдается громаданям ЕС/ЕАСТ, ведь между Европейским Союзом и странами ЕАСТ заключен Договор о свободном передвижении лиц. Они могут въехать в Швейцарию для поисков работы и находиться в стране до трех месяцев без какого-либо разрешения", - добавляет украинка.

Богдан Юрин из Запорожья два года назад переехал в город Монктон провинции Ньюбрансуик в Канаде. Мужчина учился год на бизнес-аналитика и получил популярную профессию. О первой работе и реальных заработках рассказывает в своем блоге.