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понедельник, 14 декабря 2020 23:55

Украинка рассказала, как получила помощь на ремонт и мебель в Германии
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Светлана Котляренко рассказала, как получила помощь на мебель и ремонт в Германии и объяснила, сколько выделяют средств на каждую из комнат.

"При переезде мы получили помощь от биржи труда на ремонт, мебель и бытовую технику. Сначала мы с мужем жили в двухкомнатной квартире, которую для нас арендовала городская власть, А впоследствии перебрались в двухкомнатную квартиру, которая была без ремонта. Это помещение сдавали без фото, но был опубликован план квартиры и нам он понравился. Когда приехали на смотрины, оказалось, что жилье без ремонта и даже без пола. Но владелец заверил, что мы сможем подать заявление на биржу труда на ремонт и мебель", - рассказывает Светлана.

Средства пришли довольно быстро, но сумма украинку удивила. На жилье площадью 61 квадратный метр выделили 394 евро. Деньги распределили по комнатам.

Светлана говорит, что помощь на покупку мебели выделяет биржа труда. На каждую комнату своя сумма. Но государство рассчитывает, что будут покупать подержанную мебель и технику
Фото: svitlana_kotliarenko
Светлана говорит, что помощь на покупку мебели выделяет биржа труда. На каждую комнату своя сумма. Но государство рассчитывает, что будут покупать подержанную мебель и технику
Светлана говорит, что помощь на покупку мебели выделяет биржа труда. На каждую комнату своя сумма. Но государство рассчитывает, что будут покупать подержанную мебель и технику
Светлана говорит, что помощь на покупку мебели выделяет биржа труда. На каждую комнату своя сумма. Но государство рассчитывает, что будут покупать подержанную мебель и технику
Светлана говорит, что помощь на покупку мебели выделяет биржа труда. На каждую комнату своя сумма. Но государство рассчитывает, что будут покупать подержанную мебель и технику

"О возможности одноразовой помощи на мебель, мы знали с самого начала. Вот только воспользоваться ею не могли, поскольку жили в социальной квартире, которую для нас снимал город. Город нам и выделил с самого начала кое-какую мебель и технику. Эту помощь можно получить, только если снимаете квартиру уже сами и получаете социальную помощь", - говорит украинка.

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Семья не расписывала, какую именно мебель ей нужно, в заявке указали лишь первые необходимые.

"Позже поняли, что это была ошибка с нашей стороны. Ведь мойки в списке нет, а это необходимая вещь. И так же у нас два коридора и столовая зона, куда тоже нужны лампы. В итоге на двух человек нам выделили 1490€. При том, что нашей подруге на одного человека 1260€", - добавляет Светлана.

Проверяющие могут прийти и проверить, какая мебель есть в квартире и на нее деньги выделять не будут.

"В новой квартире мы покрасили стены в серый цвет. В Германии обычно все стены белые, поэтому это уже существенное изменение", - говорит украинка⠀

Киевлянка Светлана Котляренко переехала в город Бохум в Германии. Ведет блог о жизни и ценах в стране, особенностях менталитета немцев и путешествиях.

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