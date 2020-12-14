Украинка рассказала, как получила помощь на ремонт и мебель в Германии

Светлана Котляренко рассказала, как получила помощь на мебель и ремонт в Германии и объяснила, сколько выделяют средств на каждую из комнат.

"При переезде мы получили помощь от биржи труда на ремонт, мебель и бытовую технику. Сначала мы с мужем жили в двухкомнатной квартире, которую для нас арендовала городская власть, А впоследствии перебрались в двухкомнатную квартиру, которая была без ремонта. Это помещение сдавали без фото, но был опубликован план квартиры и нам он понравился. Когда приехали на смотрины, оказалось, что жилье без ремонта и даже без пола. Но владелец заверил, что мы сможем подать заявление на биржу труда на ремонт и мебель", - рассказывает Светлана.

Средства пришли довольно быстро, но сумма украинку удивила. На жилье площадью 61 квадратный метр выделили 394 евро. Деньги распределили по комнатам.

Фото: svitlana_kotliarenko

"О возможности одноразовой помощи на мебель, мы знали с самого начала. Вот только воспользоваться ею не могли, поскольку жили в социальной квартире, которую для нас снимал город. Город нам и выделил с самого начала кое-какую мебель и технику. Эту помощь можно получить, только если снимаете квартиру уже сами и получаете социальную помощь", - говорит украинка.

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Семья не расписывала, какую именно мебель ей нужно, в заявке указали лишь первые необходимые.

"Позже поняли, что это была ошибка с нашей стороны. Ведь мойки в списке нет, а это необходимая вещь. И так же у нас два коридора и столовая зона, куда тоже нужны лампы. В итоге на двух человек нам выделили 1490€. При том, что нашей подруге на одного человека 1260€", - добавляет Светлана.

Проверяющие могут прийти и проверить, какая мебель есть в квартире и на нее деньги выделять не будут.

"В новой квартире мы покрасили стены в серый цвет. В Германии обычно все стены белые, поэтому это уже существенное изменение", - говорит украинка⠀

Киевлянка Светлана Котляренко переехала в город Бохум в Германии. Ведет блог о жизни и ценах в стране, особенностях менталитета немцев и путешествиях.