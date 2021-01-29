Украинка поделилась особенностями ведения бизнеса в Польше

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Кристина Подолян вместе с мужем пять лет назад открыла кофейню Gniazdo во Вроцлаве. Украинка говорит, что открыть бизнес не сложно, сложнее его удержать.

"Мы выжили пока. Кафе 5 лет, как для бизнеса в Польше, который создали иностранцы, это существенный срок. Для нас бизнес это как еще один ребенок в семье. Мы недосыпали по ночам и тяжело работали. К тому же последний год был необычным, потому что работали "на вынос". За эти годы мы продали 194 чашки кофе. Сейчас он становится крепче и это не может не радовать", - говорит Кристина.

Особенность кафе, что здесь готовят натуральный кофе высокого качества. Также здесь предлагают завтраки, выпечку, десерты и напитки.

"Почему-то украинцы думают, что открыть бизнес в гастрономии легче всего. На самом деле гастрономия, как еще один ребенок в семье.Рынок по гастрономии очень насыщенный. Много сетей и конкурентов, таких, как нет в Украине. "Старбакс", "Коста кофе" и "Соукофе" - крупные сети, которые создают конкуренцию. Если открывать гастрономию – исключительно с хорошей концепцией, интересным подходом, не на последние деньги. Надо быть готовым, что бизнес здесь окупится не меньше, чем за год. А еще большие налоги и много нюансов по работе", - добавляет украинка.

Клиенты украинцы и поляки также разные. Если выходцы из постсоветских стран, сразу пойдут в новое заведение, то поляки более осторожны. Сначала будут ходить и присматриваться. За два - три месяца зайдут впервые, потом, если понравилось, приведут друга.

"Любимая пословица поляков:"не спеши, потому что будет плохо". Они медленнее, хотя амбициозны и динамичны. В них стабильный средний класс, им не надо никуда бежать, поэтому живут размеренной спокойной жизнью", - говорит Кристина.

Винничанин Ярослав Басюк рассказал, сколько стоит проживание во Вроцлавском общежитии и показал условия проживания. Украинец говорит, что комната напоминает однокомнатную квартиру с современным ремонтом и удобствами.