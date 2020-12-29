Украинка поделилась опытом покупки машины в Польше

Фото: inna.polska

Инна Дружинина с мужем переехала в польское село Свинярско и уже на третьем месяце жизни здесь приобрела автомобиль.

"Поскольку мы живем в селе, то машина была необходима, чтобы ездить в магазины или выехать куда-то на природу. В Украине имели автомобиль Geely MK, его продали и за вырученные средства решили взять авто здесь. В первый раз поехали на "комис" - специально оборудованное место для продажи авто. Там есть вагончик для работника и, собственно, сами машины. Таких комиссаров очень много. Их можно встретить и по дороге или в интернете. Первую машину мы выбрали буквально за выходные. Взяли Renault Megane 2003 года, которое стоило 12тысяч злотых (93тыс грн)", - рассказывает Инна.

Договор купли - продажи оформляют сразу на месте. Раньше с ним можно было ездить. С этого года нужно переоформить машину на себя и получить номера.

"В течение двух недель нужно уведомить налоговую о покупке авто и оплатить пошлину в сумме 2% от стоимости машины. Переоформление делать тоже несложно. Достаточно обратиться в ужонд( городской совет) и получить новый техпаспорт", - говорит Инна.

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Когда семья решила сменить машину, снова обратилась к комиссару. Оставили свое старое авто и с доплатой взяли Audi A3.

"Все операции можно осуществить в течение дня. Не нужно думать как реализовывать свое старое авто, потому что в Украине это было непросто", - объясняет.

Последний автомобиль Toyota взяли несколько месяцев назад у владельцев в том же селе, где сами живут.

"Последнюю машину брали во время карантина. И, так как ужонды закрыты, мужчина решил не заниматься сам оформлением. Мы наняли женщину, чтобы оплатила пошлину и получила за нас техпаспорт и номера. За все вместе переплатили где-то 450 злотых", - говорит Инна.

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