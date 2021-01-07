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пятница, 08 января 2021 22:50

Украинка объяснила, почему долго привыкала к Словакии
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Дарья Янегова переехала в город Кошице в Словакии. Она ведет блог, в котором рассказывает о жизни в стране
Фото: dariajanegova
Дарья Янегова переехала в город Кошице в Словакии. Она ведет блог, в котором рассказывает о жизни в стране
Дарья Янегова переехала в город Кошице в Словакии. Она ведет блог, в котором рассказывает о жизни в стране
Дарья Янегова переехала в город Кошице в Словакии. Она ведет блог, в котором рассказывает о жизни в стране
Дарья Янегова переехала в город Кошице в Словакии. Она ведет блог, в котором рассказывает о жизни в стране

Дарья Янегова шесть лет назад переехала в город Кошице в Словакии. Говорит долго привыкала к местной культуре. Хоть от границы около 100 километров, но культуры разные.

"Приехала в Кошице учиться в университете Шафарика на химический факультет. До того была студенткой Харьковского вуза. Решение возникло спонтанно, ехали вступать целой группой. Когда стала здесь студенткой, то поняла, что после шумного Харькова со студенческими тусовками, здесь скучно. Вероятно, что поехала бы обратно домой, но под конец учебы познакомилась с будущим мужем, поэтому здесь и осталась", - говорит Gazeta.ua Дарья.

Украинка говорит, что языкового барьера не чувствовала. Профессора университета знают русский, украинский. Среди преподавателей были украинцы.

"Учебная программа была не такая насыщенная, как в Украине. Но было много реагентов, современных устройств для проведения химических анализов, чего не хватало у нас", - добавляет Даша.

Но отталкивала разность культур, праздники в другое время, отношение к еде.

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"Здесь молодежь поздно взрослеет. В 25 только заканчивают университет, а в 30 задумываются о создании семьи. У меня дочка родилась в 22 года, поэтому, чтобы иметь общие интересы, я общалась со старшими словаками. Странно было и то, что на выходные и праздники закрывают все магазины. Но со временем к этому привыкла", - говорит украинка.

Привыкала и к тому, что здесь нет культа еды. Словаки угощают преимущественно небольшими бутербродами, а молодежь, которая собиралась выпить пива, вечером идет только на пиво, а не заказывает еще и традиционных закусок.

Первая работа украинки была в украинском ресторане. Сначала была няней в семье украинцев, позже помогала на кухне, работала переводчиком русского, сейчас занимается маникюром.

Юлия Бондарчук из города Малин на Житомирщине семь лет назад переехала в Финляндию. Вместе с мужем работали на ферме. Сейчас Юля убирает в магазинах, офисах и на заводах и ведет свой блог, в котором делится особенностями жизни в стране.

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